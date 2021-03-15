الصحة المصرية تعلن إصابتين بكورونا بين الأطباء بعد التطعيم بأول جرعة لقاح

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك على لسان الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة المصرية لمبادرات الصحة العامة، والذي كشف عن حقيقة وجود إصابات بين الأطقم الطبية بعد التطعيم بلقاح كورونا، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

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وقال حساني إن هناك عدة أعراض جانبية، في النطاق المقبول، مثل ارتفاع الحرارة أو إسهال أو صداع بين الأطقم الطبية، ولم تظهر أعراض وخيمة على الأطباء.

وتابع حساني: "سجلنا حالتي إصابة بالفيروس بين الأطباء بعد حصولهم على اللقاح بعد الجرعة الأولى"، مشيرا إلى أن المناعة ضد المرض تحدث بعد الجرعة الثانية بنحو أسبوعين تقريبا.

وشدد الدكتور محمد حساني على أن مصر لم تدخل إلى الآن الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا، معولًا على المضي قدما في حملة التطعيم باللقاح لحماية الفئات الأكثر خطورة من الإصابة بالفيروس.

وفي وقت سابق، حسمت الحكومة المصرية الجدل، حول ما تردد بشأن السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين.

جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي حول عزم الحكومة إشراك عدد من الشركات في عملية توفير اللقاح للمصريين.

وقال البيان: "تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء".

وأضاف أن وزارة الصحة أكدت "أنه لا صحة للسماح لأي من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين".