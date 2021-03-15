الحكومة السودانية تعلن استعدادها لشراء كامل محصول القمح المحلي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال إبراهيم في تغريدة بحسابه على تويتر: "في طريقي إلى الدبة (شمال) للمشاركة في تدشين حصاد القمح هناك".

وأضاف: "وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي على استعداد لشراء كل محصول القمح المنتج محليا، و بسعر يضاهي سعره العالمي و يزيد".

وأوضح أن تلك الخطوة تأتي "تشجيعا للمنتج الوطني" مضيفا "أرضنا مؤهلة لتأمين غذائنا محليا".

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن السودان اكتمال زراعة 500 ألف فدان بمحصول القمح في مشروع الجزيرة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنها ستمنح برنامج الأغذية العالمي 20 مليون دولار لشراء قمح للسودان.

وقالت الوكالة في بيان صحفي حينها إن "التمويل سيُمكن برنامج الأغذية العالمي من توفير ما يقرب من 65600 طن من القمح للسودان".

وبحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا)، وصل إنتاج القمح السوداني العام الماضي نحو 726 ألف طن، وهو ما يمثل نحو 25 في المائة من إجمالي استهلاك البلاد للقمح البالغ 2.9 مليون طن سنويا.

ويقول مراقبون إن السودان ورغم امتلاكه مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، إلا أن مخصصات زراعة القمح ضئيلة ولا يكفي الإنتاج المحلي حاجة البلاد الفعلية.