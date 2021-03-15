مقتل 3 من مسلحي تنظيم "قسد" بهجمات متفرقة في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، وفقا لمصادرها المحلية: "إن هجوما نفذ بالأسلحة الرشاشة على حاجز لميليشيا "قسد" في محيط مطار الطبقة غربي الرقة ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين".

كما أفادت مصادر محلية لـ "سانا" بإصابة 3 من مسلحي تنظيم "قسد" جراء استهداف حاجز لهم بقذيفة "آر بي جي" في مدينة البصيرة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

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وأضافت: "إن هجوما نفذ بالأسلحة الرشاشة على حاجز لميليشيا "قسد" في محيط مطار الطبقة غرب الرقة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين من الميليشيا".

كما قتل 4 مسلحون وأصيب آخرون من مسلحي التنظيم، أمس، في هجمات استهدفت نقاطهم في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة، وفقا لـ "سانا".

وتشهد مناطق سيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" الموالي له شرقي سوريا حالة من الغضب الشعبي والمقاومة العشائرية ضد ممارساتهما التي تتركز على سرقة النفط والثروات الطبيعية والآثار والقمح وفرض الضرائب والتجنيد الإجباري على المدنيين.