شراب لـ"سبوتنيك": حماس تعتبر المرأة جزءا هاما من الحركة

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت "سبوتنيك" حوارا مع السيدة فاطمة شراب التي قالت فيه: "انتخاب امرأة لهذا المنصب جاء نتيجة عمل دؤوب ومساهمات مهمة للمرأة الفلسطينية، وهذا دليل على أن حماس تعتبر المرأة جزءا هاما من الحركة وكسرت الصورة النمطية السائدة عن أن حماس لا تريد للمرأة أن تشارك في الحياة العامة".

واعتبرت شراب أن فوز المرأة بمركز قيادي في حماس ليس غريبا "لأنها شاركت سابقا في الأطر الإدارية والهيئات التنظيمية المختلفة بالحركة، ومن هنا جاء المنصب لإظهار الدور التكليفي وليس التشريفي للمرأة في قطاع غزة".

شراب لـ"سبوتنيك": حماس تعتبر المرأة جزء هام من الحركة شراب لـ"سبوتنيك": حماس تعتبر المرأة جزء هام من الحركة

وحول أهمية دور المرأة خلال المرحلة القادمة، أضافت شراب: "الأولوية الآن لمشاركة المرأة في الاستحقاق الوطني، المقبلون عليه من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية، وسنركز على تمكين المرأة في المناطق المهمشة وسنسمع صوت المرأة المكلومة، والمطلقة، والأرملة وسنقف بجانبها في جميع المناحي لنحقق لها الأهداف المرجوة".