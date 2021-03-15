وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى الصومال

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا): "وصلت أول دفعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى البلاد صباح اليوم الاثنين، عبر طائرة خاصة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي".

© AFP 2021 / MUSTAFA ABDI

وكان في استقبال اللقاحات في مطار مقديشو الدولي وزيرة الصحة فوزية أبيكر نور، والمبعوث الأممي إلى البلاد جيمس أسوان، ومسؤولين آخرين.

وضمت الدفعة الأولى من اللقاحات 300 ألف جرعة مقدمة من منظمة الصحة العالمية، التي خصصت للصومال 1.5 مليون جرعة، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل 244 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 9190 حالة، إضافة إلى 18 حالة وفاة رفعت حصيلة الوفيات إلى 364.