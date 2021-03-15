الغذاء والدواء الأردنية: لم نعتمد لقاح "أسترازينيكا" إلا بعد الاطلاع على ما يثبت مأمونيته

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "عمون" الأردني فقد أكد نزار مهيدات، المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا آمن وتم اعتماده بعد تقديم الوثائق الرسمية للمؤسسة.

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وقال إن التخوف جاء من أن هذا اللقاح قد يسبب تجلطا في الدم وأن بعض الدول الأوروبية أوقفت اللقاح احترازيا، مؤكدا أن ما يقارب 5 ملايين شخص قد تلقوا اللقاح ولم تظهر عليهم أعراض خطيرة إلا لدى حالتين فقط.

وشدد مدير عام هيئة الغذاء والدواء الأردنية أن هناك مراقبة مستمرة لإعطاء اللقاح ولم يتم تسجيل أية آثار جانبية غير متوقعة حتى اللحظة.

يشار إلى أن الدنمارك والنرويج، وإيطاليا، إضافة إلى كوريا الجنوبية وعدة دول أخرى، كانوا قد اوقفواتطعيم مواطنيهم بلقاح كورونا من شركة "أسترازينيكا".

وجاء في بيان رسمي صادر عن وكالة الأدوية الإيطالية (إيفا):"صحيح، في حالة إيطاليا، نحن نتحدث عن فرض حظر على مجموعة معينة من الأدوية".

وفي الدنمارك، سبب التطعيم بـ "استرازينيكا" عدة حالات من جلطات الدم، أدت إحداها إلى الوفاة.

في غضون ذلك، أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنها على علم بـ 30 حالة من حالات الانصمام الخثاري بين 5 ملايين مواطن تم تطعيمهم باستخدام "أسترازينيكا"، بما في ذلك حالة قاتلة في الدنمارك.

واعتبرت الهيئة التنظيمية هذه النسبة عادية وأوصت دول الاتحاد الأوروبي "بمواصلة التطعيم أثناء الإجراءات". وقالت الوكالة في بيان خاص "فوائد التطعيم ما زالت تفوق المخاطر".