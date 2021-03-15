الأردن يدين افتتاح كوسوفو سفارة في القدس

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ضيف الله علي الفايز، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

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وأكد الفايز أن فتح السفارة في القدس "خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبر أن أي إجراءات أو قرارات الهدف منها تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني "تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني".

وشدد المسؤول الأردني على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الكوسوفية افتتاح سفارتها رسميا في القدس وبدء عملها.

وكانت إسرائيل قد وقعت مع كوسوفو اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية، مطلع شباط/فبراير الماضي، في إطار مراسم رسمية أجريت بصورة افتراضية عن طريق تطبيق "زووم" وبحضور وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميليزا هاراديناغ، جرى خلالها رفع الستار عن لافتة السفارة.

وستصبح إسرائيل الدولة المئة في العالم التي تعترف بكوسوفو.

وأدانت وزارة الخارجية التركية افتتاح كوسوفو سفارة بلادها لدى إسرائيل في مدينة القدس، وأعربت الخارجية التركية في بيان عن قلقها العميق تجاه افتتاح السفارة، كما استنكرت حركة "حماس" الفلسطينية في بيان لها اليوم الاثنين، تلك الخطوة، معتبرة أنها تخالف القرارات الدولية.