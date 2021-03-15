إيران: السعودية لا تقوم بما يلزم لإنهاء الأزمة في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وأشار ظريف إلى أن السعودية لا تقوم بما يجب من أجل إنهاء الصراع الدائر في اليمن.

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وأوضح جواد ظريف في ندوة عبر الفيديو نظمها مركز السياسة الأوروبية، أن "السعودية لا تقوم بما يجب من أجل التوصل لاتفاق يهدف لإنهاء الصراع في اليمن".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "قدمنا خطة سلام للأمم المتحدة من أجل حل الأزمة في اليمن، لكن ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) كان يعتقد أن بإمكان المملكة إنهاء الحرب في اليمن خلال 3 أسابيع".

وتطرق إلى دور الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن في إنهاء الأزمة، وقال إن التقييم الأولي لإدارة بايدن "ليس إيجابيا بشكل كامل لكنه ربما خطوة مخالفة لما قامت به إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب من سياسة الدعم الأعمى للسعودية".

وأبدى استعداد بلاده للتفاوض مع الدول المجاورة من أجل إنهاء الأزمة اليمنية.