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إيران: السعودية لا تقوم بما يلزم لإنهاء الأزمة في اليمن

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وأشار ظريف إلى أن لا تقوم بما يجب من أجل إنهاء الصراع الدائر في اليمن.

© AFP 2021 / Saul Loeb

وأوضح جواد ظريف في ندوة عبر الفيديو نظمها مركز السياسة الأوروبية، أن "السعودية لا تقوم بما يجب من أجل التوصل لاتفاق يهدف لإنهاء الصراع في اليمن".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "قدمنا خطة سلام للأمم المتحدة من أجل حل الأزمة في اليمن، لكن () كان يعتقد أن بإمكان المملكة إنهاء الحرب في اليمن خلال 3 أسابيع".

وتطرق إلى دور الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن في إنهاء الأزمة، وقال إن التقييم الأولي لإدارة بايدن "ليس إيجابيا بشكل كامل لكنه ربما خطوة مخالفة لما قامت به إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب من سياسة الدعم الأعمى للسعودية".

وأبدى استعداد بلاده للتفاوض مع الدول المجاورة من أجل إنهاء الأزمة اليمنية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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