شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 54 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، كما اقتحم ضباط من شرطة الاحتلال الإسرائيلى باحات "الأقصى" واعتلوا المسجد القبلى، تزامنا مع تلك الاقتحامات.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، 20 فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 4 فلسطينيين من مخيم شعفاط ومن حى بطن الهوى فى سلوان بالقدس، عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح .