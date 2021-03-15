شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الوحدة الليبية تصل مدينة طبرق لأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزراء حكومته إلى مطار جمال عبد الناصر في مدينة طبرق شرق البلاد، وذلك لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

ووصلت قبل قليل طائرة تابعة للأمم المتحدة على متنها وفد من البعثة وعدد من السفراء الأجانب ، كما وصل الى طبرق فى وقت لاحق رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني لحضور جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس النواب في طبرق.

وأكد المتحدث الرسمى لمجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، أن جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، بمقر المجلس فى مدينة طبرق، ستشهد حضورا دوليا موسعا.

ورجح بليحق ، فى تصريح له حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبى، وكذلك سفراء عدد من الدول مثل سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وتونس والمغرب والجزائر ، كما ستشهد الجلسة حضور عدد من السفراء عبر تقنية "الزوم" .

وفى السياق ذاته، قال السفير الألمانى لدى ليبيا أوليفر أوفتشا فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن كل الأنظار تتجه إلى طبرق اليوم حيث ستؤدى حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية.. مضيفا: "مكان رمزى للغاية، ويوضح مدى التنوع الإقليمى للدولة الليبية".

كانت عدة دول قد رحّبت بتصويت أعضاء مجلس النواب الليبى بالثقة بالأغلبية الساحقة، للمصادقة على مجلس الوزراء الذى اختاره رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، ليكون حكومة وحدة وطنية مؤقتة.