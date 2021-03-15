شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية: مبعوث لندن الخاص بالسودان يزور القاهرة لمناقشة سبل دعم الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفارة البريطانية بالقاهرة، إن المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، السفير روبرت فيرويذر، زار مصر وعقد لقاءات مع نائب وزير الخارجية المصرية للشئون الأفريقية السفير حمدى لوزا ومسؤولين آخرين ، تم خلالها بحث جهود دعم السودان ، حيث المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان ، روبرت فيرويذر، عن سعادته بالتواجد فى مصر ، لمناقشة قضية السلام والاستقرار في المنطقة .

وبحسب ما ذكر بيان السفارة ، أن روبرت فيرويذر، أكد حرص المملكة المتحد على تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام ، ونتطلع إلى التعاون مع مصر وتقديم الدعم اللازم لجعل الانتقال الكامل إلى السلام ممكنًا ".

ويأتي ذلك في أعقاب الزيارات رفيعة المستوى التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للخرطوم ، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى القاهرة.

قبل وصوله إلى القاهرة، زار فيرويذر الخرطوم والتقي رئيس الوزراء السوداني للتعبير عن نية المملكة المتحدة تقديم قرض بقيمة 330 مليون جنيه سترليني لسداد متأخرات السودان مع بنك التنمية الأفريقي ، كما التقى فيرويذر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو ، لمناقشة العدالة الانتقالية والوضع في جنوب السودان ، من بين قضايا مهمة أخرى

وبحسب بيان السفارة ، حضر الاجتماع بالقاهرة مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية أسامة شلتوت ونائب السفير البريطاني في مصر نيراف باتيل.

وخلال الاجتماع ، أكد الجانبان مجددًا علي دعم المملكة المتحدة ومصر للسودان لضمان استقرارها وازدهارها ، وسيواصلان الوقوف معًا لدعم السلطات السودانية في خلق مستقبل أفضل للشعب السوداني.

في وقت سابق من هذا العام خلال زيارته للسودان ، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن مساهمة المملكة المتحدة بمبلغ 40 مليون جنيه استرليني لبرنامج دعم الأسرة في السودان ، مما يساعد في دعم المجتمعات السودانية أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة.