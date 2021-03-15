بالفيديو.. إطلاق قمر صناعي خلال أيام بعد تصنيعه بأيدٍ سعودية

الكويت - هبة التوبجي - تعتزم جامعة الملك سعود في الـ 20 من مارس الجاري، إطلاق قمر صناعي جرى تصنيعه بالكامل بواسطة فريق سعودي على مدار 6 سنوات.

وأوضح قائد الفريق السعودي الذي صنع القمر، المهندس مهند الشهري، أن الفكرة بدأت مع اقتراح تقدم به مجموعة من الهواة السعوديين حول إنشاء أقمار صناعية قليلة التكلفة وصغيرة الحجم.

وبّين الشهري خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية لأخذ التراخيص اللازمة مع إنشاء محطة اتصالات لاسلكية أرضية في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود.

ونوه إلى أنه جرى تقسيم فرق العمل إلى 5 مجموعات شارك بها منذ بداية العمل نحو 70 مواطناً، كما جرى استقدام بعض القطع المُستخدمة في القمر من الخارج.

وأشار إلى أن القمر السعودي اجتاز اختبارات ما قبل الإطلاق بنجاح في روسيا، حيث وُضع حالياً على منصة الإطلاق، مبيناً أن الهدف منه تصوير الفضاء وإجراء اتصالات بينه وبين الأرض بعد وصوله لمداره المُحدد.