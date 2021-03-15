وزير الإعلام اليمني يُحذر من مخطط حوثي لدفن جريمة محرقة المهاجرين الأفارقة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بدفن العشرات من ضحايا محرقة المهاجرين الأفارقة بشكل عشوائي في مقبرة مستحدثة بأحد ضواحي العاصمة صنعاء.

وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أمس، أن ميليشيا الحوثي تقوم بدفن الضحايا بشكل جماعي دون استيفاء بياناتهم الشخصية واستكمال التحقيقات، استباقاً لتشكيل لجان دولية للتحقيق في الحادثة والكشف عن ملابساتها.

وأشار إلى أن محاولات الميليشيا دفن القضية وإغلاق الملف عبر الدفع بإجراءات شكلية يؤكد تورطها في جريمة الإبادة الجماعية لمهاجرين أفارقة رفضوا الالتحاق بجبهات القتال أو دفع فدى مالية،لافتاً الانتباه إلى مساعي الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستثمار الحادثة لجني مكاسب مادية تحت مبرر معالجة الضحايا وتوفير مراكز إيواء مناسبة.

وجدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المطالبة بتحقيق دولي محايد وشفاف لكشف تفاصيل الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات الميليشيا الحوثية بوصفها جرائم حرب، داعياً إلى الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة واستغلالهم في أعمال حربية، وإطلاق المحتجزين احتراماً لالتزامات اليمن في هذا الجانب والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة.