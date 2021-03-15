شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها استبدال السلع المغشوشة.. تعرّف على أهم «حقوق المستهلك» عند شراء المنتجات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضحت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، أهم حقوق المستهلك عند شراء السلع والمنتجات.
وشددت الهيئة على أهمية أن يتم توفير البيانات التجارية التالية مكتوبة باللغة العربية على كل منتج:
– تاريخ الإنتاج والصلاحية.
– المقاس والحجم والوزن والعدد والسعة.
– البلد التي صنعت أو أنتجت فيها.
– سعر المنتج.
– العناصر المستخدمة في الركيب
– اسم المنتج.
وأشارت إلى أنه لابد أن تكون السلعة مطابقة للوائح الفنية المعتمدة، بالإضافة إلى شراء السلع المعروضة للبيع دون قيد أو شرط من البائع، مع ضرورة الحصول على فاتورة عند الشراء باللغة العربية تحتوي التاريخ، والمبلغ المدفوع، ونوع ووصف السلعة، وقيمة الضريبة المضافة، واسم المنشأة.
وأضافت أنه يجب معرفة التحذيرات المتعلقة باستخدام السلع المعروضة للبيع وأن تكون موضحة على المنتج بشكل مباشر، مؤكدة أنه من حق المستهلك استبدال واسترجاع السلعة المغشوشة أو المعيبة أو المقلدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها استبدال السلع المغشوشة.. تعرّف على أهم «حقوق المستهلك» عند شراء المنتجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.