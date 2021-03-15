شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: القبض على سائق اعترض طريق المركبات في «جدة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
ألقت الإدارة العامة للمرور، القبض على سائق قام باعتراض طريق المركبات أمام إشارة حمراء في جدة.
وتفاعل المرور مع شكوى تقدم بها أحد مرتادي الطريق بحي الصفا، حيث ذكر أن قائد المركبة قام باعتراض المركبات أمام الإشارة الحمراء، معرضاً سلامة الآخرين للخطر.
من جانبها، أكدت إدارة المرور أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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