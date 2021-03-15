شركة "تي سي إل" تطلق تلفازها الذكي الجديد X12

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

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أطلقت شركة "تي سي إل" تلفازها الذكي الجديد X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen.. تعرف على المواصفات



وأوضحت الشركة الصينية أنها اعتمدت في جهازها الجديد على تقنية Mini LED لإظهار الصورة بشكل ساطع للغاية.

ويأتي التلفاز الذكي الجديد مزودا بلوحة 8K Mini LED قياس 85 بوصة، وتعتمد هذه التقنية الجديدة على لمبات LED أصغر بكثير من اللمبات المستعملة في أجهزة التلفاز OLED، وأكدت الشركة الصينية على تركيب 96 ألف لمبة موزعة على 1920 منطقة.

وتعتبر درجة السطوع العالية هي أهم ميزة لأجهزة التلفاز Mini LED مقارنة بأجهزة التلفاز OLED، وهو ما يتجلى بوضوح في التلفاز X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen الجديد، الذي يتمتع بدرجة سطوع تبلغ 2000 نيت، بالإضافة إلى أنه يعتبر أنحف جهاز تلفاز Mini LED في الأسواق حتى الآن؛ حيث يبلغ سُمك الجهاز 9.9 ملم.

ويتمتع التلفاز الذكي الجديد بنسبة تباين 10000000:1، كما اعتمدت شركة تي سي إل على تقنية Quantum Dot Pro لعرض الصورة بجودة فائقة مع تغطية نطاق الألوان BT.709 بنسبة تصل إلى 157%.

ويشتمل التلفاز الذكي الجديد على النظام الصوتي أونكيو 5.1.2 Hi-Fi Audio مع 8 قنوات وصب ووفر بحجم 7 لتر، بالإضافة إلى كاميرا 3D-Tof بدقة 48 ميجابيكسل، والتي يتم استعمالها للتحكم في التلفاز عن طريق الإيماءات والتعرف على موضع جلوس المشاهد.