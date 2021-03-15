مصر... لجنة برلمانية توصي بتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة

دبي - محمود عبدالرازق - ودعت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم إلى استبدال تقرير اللجنة الثلاثية بتقرير من مستشفى موثوق بها كمستشفى القصر العيني في وسط القاهرة.

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كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها، أمس الأحد؛ بضرورة تفعيل القومسيون الطبي العام للتخفيف على المواطنين عبء فحص اللجان الطبية وتعنتها، بحسب موقع "مصراوي".

وطالبت لجنة الصحة بضرورة ضم الأورام إلى الأكواد التي تم تحديثها، وإتاحة فرصة ثالثة للمحرومين من معاش تكافل وكرامة، وتخصيص قرارات العلاج على نفقة الدولة لتشمل جميع مراحل العلاج وخاصة الأورام، وضرورة إعادة النظر في نسبة العجز والعاهات التي تستحق معاش تكافل وكرامة.

وناقش الاجتماع منظومة العلاج على نفقة الدولة بين الواقع والمأمول لتقديم خدمة علاجية وطنية مناسبة للمواطن المصري، ومناقشة مبادرة قوائم الانتظار وما تم إنجازه منها وما هو الموقف الحالي.

وشددت اللجنة على ضرورة التعاقد مع بعض المستشفيات في حدود إمكانياتها لتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى.

يشار إلى أن الحصول على قرار بالعلاج على نفقة الدولة في مصر يتطلب إجراءت بينها توقيع الكشف الطبي على المريض بواسطة أطباء المستشفى، وتحرير تقرير لجنة ثلاثية عن حالته الصحية.