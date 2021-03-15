"أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث العسكري للجماعة العميد يحيي سريع في تغريدة على تويتر: "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف سريع: "هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا".

وتصاعدت هجمات "أنصار الله" باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة على أهداف داخل السعودية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأمس الأحد، أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها "أنصار الله" تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر عام 2014.