"الأمن والدفاع" البرلمانية: لا مشكلة مالية بوجود قوات الناتو في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن عضو اللجنة النائب محمد حسين تصريحا، قال فيه إن "وجود قوات حلف الناتو يتعلق في التدريب والاستشارة الأمنية"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية العراقية والقطعات العسكرية بحاجة إلى التدريب والاستفادة من الخبرات العالمية، حيث إنها بفضل الخطط والتدريب بدأت تتكامل".

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وأضاف أن "عدد قوات حلف الناتو في العراق الذي لا يتجاوز 320 شخصاً، هناك جزء كبير منه يستخدم لأغراض الإسناد و75 عنصراً منهم مخصص للاستشارة والتدريب"، مبيناً أن "وجود حلف الناتو أمر مفيد لأغراض التدريب".

وتابع أنه "لا توجد مشكلة مالية بوجود قوات الناتو في العراق كون أعدادهم صغيرة ولا يكلفون أموالاً كبيرة"، كاشفاً عن "عدم امتلاكهم حصانة قضائية في العراق حيث إنهم يحاسبون إذا ارتكبوا خطأ".

وأشار إلى أن "قوات الناتو مستعدة لتدريب جميع القطعات الأمنية من الشرطة والجيش والأجهزة الأخرى"، نافياً "وجود أربعة آلاف عنصر من الناتو في العراق"، وتابع أن "الناتو جاهز لرفع قواته إلى أربعة آلاف في حال طلبت الحكومة ذلك".

في وقت سابق، قالت قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي إن الأرقام بشأن عدد قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" الإضافية ليست دقيقة، مشيرة إلى أن المهمة القتالية للتحالف الدولي مختصة بالطيران فقط، بحسب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي.