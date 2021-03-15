هيئة صحة دبي: مخزون الدم يفوق المستويات المطلوبة للحالات الطارئة والحرجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت هيئة الصحة بدبي أن مخزون الدم لديها يفوق المستويات المطلوبة للحالات الطارئة والحرجة والعاجلة المحتملة، وأن مركز دبي للتبرع بالدم التابع للهيئة يتوفر فيه جميع وحدات الدم وفئاته المختلفة، بما فيها الفئات النادرة.



وقالت الهيئة إن المركز يقوم بتوفير وحدات الدم ومكوناته بأعلى درجات الجودة والسلامة لتغطية حاجة المرضى في مستشفيات إمارة دبي الحكومية والخاصة، مؤكدة أن عملية توفير الدم تتم بشكل عاجل متى تطلب الأمر، وذلك وفق إجراءات وبروتوكولات معتمدة ومعمول بها محلياً وعالمياً.

وأضافت: أكثر من 63 ألف متبرع بالدم يمثلون 149 جنسية يتعاونون مع مركز دبي للتبرع بالدم بكل إيثار وعطاء، ويبادرون بشكل دوري لتأمين احتياجاته، وننظر إلى هذا العطاء الإنساني النبيل بكل تقدير وامتنان، وتُعده قيمة مهمة ضمن منظومة القيم التي يتسم بها المجتمع الإماراتي.