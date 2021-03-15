شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غبار بالسعودية غائم بالإمارات دافئ بالكويت ومعتدل فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت تقارير مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، على توقعات طقس اليوم الإثنين، الموافق 15 مارس لعام 2021، حيث تستمر الأتربة في المملكة العربية السعودية، وتنتشر الغيوم في الإمارات، وتستقر الأجواء بالكويت وتعتدل في مملكة البحرين، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب العوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الإثنين، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:18 والمد الثاني عند 03:08 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 20:40 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 11:16 والمد الثاني عند الساعة 23:11 والجزر الاول عند الساعة 17:03 والجزر الثاني عند الساعة 05:39 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 26 19 80 35 دبــي 27 20 85 35 الشارقة 28 18 85 40 عجمان 28 20 90 40 أم القيوين 27 17 90 35 رأس الخيمة 30 18 85 35 الفجيرة 29 23 75 30 العين 30 17 90 25 ليوا 29 17 90 30 الرويس 25 18 80 35 السلع 25 17 80 30 دلما 24 17 85 50 طنب الكبرى 24 20 85 45 طنب الصغرى 24 20 85 45 أبو موسى 24 20 85 45 .

طقس الكويت

توقع المركز الوطني للأرصاد في الكويت أن يكون الطقس اليوم الإثنين، نهارًا دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة .

أما ليلًا فيكون مائل للبروده إلى بارد والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 35 كم/ساعة .