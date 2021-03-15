شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: عوالق ترابية وارتفاع الحرارة على 8 مناطق.. ومتحدث «الأرصاد»: دخول فصل الربيع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

المملكة تدخل أجواء الربيع

من جهة أخرى، أوضح حسين القحطاني، متحدث الأرصاد، أن أجواء المملكة قد دخلت فصل الربيع، مشيرا إلى أنها مرحلة انتقالية تكون فيها تذبذب في درجات الحرارة وتعدد الظواهر الجوية على أجواء المملكة، مهيبا بالجميع الإلتزام بتعليمات الجهات المختصة.

أمطار

‏من جانبه، توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني ، أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء ما بين حائل والقصيم وشمال الرياض والصمان وشمال الشرقية ومرتفعات عسير والباحة والطائف تمتد للكويت وعمان ورياح مثيرة للغبار وارتفاع تدريجي في الحرارةخلال 36 ساعة القادمة من مساء اليوم الاثنين، حتى مساء الثلاثاء 1442/8/3هـ -بمشيئة الله – “.

نصائح خلال الغبار

– ضرورة الحرص علي إغلاق الأبواب والنوافذ تجنبا لدخول الغبار إلى المنزل.

-ينصح بالتزام المنزل خلال الغبار، وذلك تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

-ارتداء الكمامات عند التعرض للغبار للحفاظ علي صحتك، وأيضا تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

نصائح خلال الأمطار

وكانت الأرصاد قد وجهت نصائح مهمة عند هطول الأمطار، بتجنب استخدام الھاتف الجوال -في حال وجود صواعق-، والحرص على حمل المظلة دائما.

كما أكدت على أهمية اللجوء للدفاع المدني في حالات الطوارئ، والابتعاد عن مجاري السیل، ومتابعة الارصاد الجوية خلال منصاتھا المعتمدة.