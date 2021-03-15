شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تحبط هجوم إرهابي في محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحشد الشعبي في العراق عن إحباط هجوم بحزام ناسف غربي محافظة الأنبار.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية بالتحضير لعملية ارهابية في قضاء القائم تستهدف القوات الأمنية والمواطنين من خلال تفجير حزام ناسف شرعت قواتنا بمقاطعة المعلومات الأمنية حيث تمكنا من السيطرة على مواد التفجير والتي هي عبارة عن حزام ناسف حديث الصنع".