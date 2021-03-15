لورينزانا.. بلدة إيطالية تبيع عقاراتها بـ"يورو واحد" فقط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لورينزانا.. بلدة إيطالية تبيع عقاراتها بـيورو واحد فقط

الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365

لمواجهة مشكلة هجرة السكان من القرى الإيطالية، عرضت قرية لورينزانا منازلها للبيع مقابل 1 يورو، ودون أي ضمانات.



ويبدو أن مشروع "منازل الواحد يورو أو One Euro Case" يتوسع كالنار في الهشيم، حتى جاء دور Laurenzana، القرية الصغيرة الخلابة الواقعة في مقاطعة بوتينزا بإقليم بازيليكاتا بجنوبي البلاد، التي يسكنها 1700 نسمة، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

ومن خلال الانضمام إلى المشروع الإيطالي، ذهبت لورينزانا إلى أبعد من عرض منازلها للبيع بهذا الرقم الزهيد فقط، بل سمحت بشراء العقارات حتى بدون أي ضمان، لكن يبقى المطلب الوحيد هو تجديد المنزل فقط في مدة محددة.

وتعليقاً على المبادرة، أوضح عمدة البلدة، ميكيلى أونجارو قائلاً: "نحن لا نطلب أي ضمان، نعتمد على حسن نية والتزام المشتري، لكننا سنراقب باستمرار العمل الجاري وإجراءات التجديد".

وأضاف: "نريد مساعدة الوافدين الجدد على شراء منزل أحلامهم دون أن نجعل من الصعب عليهم اتباع إجراءات مملة ومتطلبات صارمة".

ومن خلال هذه المبادرة، تعتزم إدارة البلدية استعادة المباني المهجورة، مع وضع اعتبار خاص للمباني الواقعة في المركز التاريخي للبلدة، لكن بيع المنازل مقابل يورو واحد لا يمنع أي احتمالية إمكانية استخدامها للسكن، وللأغراض الخاصة بالأنشطة التي تستهدف السياحة والتجارة والأعمال الحرفية.

أما المنازل المتاحة فتتراوح مساحتها من 40 إلى 150 متراً مربعاً، كما تتنوع تكلفة الإصلاحات المطلوبة.

واختارت الإدارة المحلية أيضاً تقليل تكاليف الأعمال الورقية إلى الحد الأدنى، لذلك يجب إنفاق كل الميزانية على تجديد العقار، ومع ذلك، يجب ألا تبدأ الأعمال بعد أكثر من 3 أشهر من الشراء ويجب أن تكتمل في غضون 3 أعوام من بدايتها.

ولتسريع الأمور، يدعو العمدة نفسه المشترين المحتملين إلى دراسة خطة إعادة تجديد العقار، حتى قبل التوقيع على عقد الشراء والحصول على المشورة بشأن المنزل الأكثر ملاءمة لاحتياجات كل مشتري.