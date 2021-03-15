أوباما ينتج برنامجاً للمسلمين في رمضان.. تعرّف على الضيوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوباما ينتج برنامجا للمسلمين في رمضان.. تعرف على الضيوف

الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل الأمريكيين إنتاج برنامج خلال شهر رمضان المقبل يهدف إلى مخاطبة المسلمين.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن البرنامج يهدف إلى كسر الحواجز بين المسلمين والمجتمع الأمريكي، وهو من إنتاج شركة "أرضية أعلى" التابعة لأوباما وزوجته، ويحمل اسم "أرضية أعلى.. أخبريهم من أكون".

ويشارك في إنتاجه شركة "سبوتيفاي" للصوتيات التي ستعمل على بث البرنامج في 86 دولة على الأقل.

ويشمل البرنامج إجراء حوارات مع شخصيات أمريكية شهيرة مثل الممثلين والفنانين والرياضيين وغيرهم بشرط أن يكونوا من المسلمين.

وتركز الحوارات على الجوانب الإنسانية في شخصيات الضيوف، والمضيفة ستكون "متشيا أبوسيف" وهي مذيعة أمريكية من أصل باكستاني.

وسيكون ضيف الحلقة الأولى من البرنامج ممثل مصري وهو "رامي يوسف" لأنه أول من قدم المشكلات التي يواجهها المسلمين مع المجتمع الأمريكي في مسلسل تلفزيوني من كتابته بناءً على تجاربه الشخصية.

كما يستضيف البرنامج المغنية المسلمة "ميرة ساكت" التي اشتهرت ببعض الأغاني التي تهدف إلى توثيق العلاقة بين المسلمين والأمريكيين بطريقة الهيب هوب، وكذلك "وجي. ويلو ويلسون" وهي روائية أمريكية من أصل مصري تكتب باللغة الإنجليزية وصاحبة رواية "القاهرة".

يواجه البرنامج انتقادات حادة من اليمين الأمريكي، ويعتبرونه نوع من الغرام لدى اليسار الأمريكي بالإسلاموية.

يذكر أن باراك أوباما من أوصول كينية وولد لأب مسلم ولكن ديانته هي المسيحية.