عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف هواوي P50 صورة وفيديو

الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365

تستعد شركة الهواتف الصينية هواوي للكشف رسمياً عن سلسلة هواتف P50 المرتقبة في حدث يعقد في 17 أبريل المقبل، وفقا لموقع ”غيزتشاينا“.



ونشرت العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية للكشف عن مزيد من التفاصيل حول إصدارات هواوي المرتقبة P50 وP50 Pro، واليوم تعود التسريبات لتسلط الضوء على هاتف P50، مع تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

وكشف مقطع فيديو تصميما ثلاثي الأبعاد لهاتف هواوي المرتقب P50، حيث ظهر الهاتف في المقطع من جميع الجهات.

ووفقا للتقرير، يأتي هاتف P50 بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.3 بوصة، ذات حواف منحنية ليست بارزة جدا، وينعم بإطار رفيع للغاية.

كما يتميز الهاتف بإطار معدني، ويأتي بقياسات 156.7 في 74 في 8.3 ويزيد سمكه إلى 10.3 ملم عند نتوء الكاميرا.

كما أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف P50 سينطلق بمستشعر تنسيق بصري بحجم 1 بوصة، كما أشير إلى أن الهاتف يأتي بمكبرات صوتية ستريو، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، ومستشعر IR للتحكم في الأجهزة في الأجهزة المنزلية.

ويحتوي الهاتف على وحدة كاميرا بيضوية الشكل، ووفقا للصور يحتوي نتوء الكاميرا على عدستين زجاجيتين دائريتين كبيرتين بداخله مع فلاش LED، لكن لا يمكننا رؤية ما تحتهما، ومن المحتمل أن تكون الدائرتان تحتويان على أربع كاميرات.

ومن المتوقع، أن يأتي جهاز P50 Pro بمستشعر Sony IMX800 1 بدقة 50 ميغابكسل.

وأخيراً، يستعد العملاق الصيني للكشف عن سلسلة هواتف P50 في حدث رسمي يجري في 17 أبريل المقبل، إلا أن بعض التسريبات التي جاءت من سلاسل توريد هواوي أكدت على أن الإصدارات الجديدة تتوفر بشكل محدود نتيجة لنقص إمدادات هواوي من تكوينات الهواتف الذكية، بسبب الحظر الأمريكي.