عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثورة جوجل.. وظائف استثنائية بنظام كروم أو إس

الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365

بمناسبة الاحتفال بمرور 10 أعوام على تدشينه، كشفت شركة جوجل عن إطلاق وظائف جديدة بنظام التشغيل "كروم أو إس".



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الوظائف الجديدة تجعل نظام تشغيل أجهزة اللابتوب يقترب أكثر من هواتف أندرويد مع توفير مزايا إنتاجية جديدة، وسوف تتوفر الوظائف الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال تحديث حواسيب كروم بوك.

وفيما يلي نظرة سريعة على الوظائف الجديدة:

وظيفة Phone Hub

أوضحت شركة جوجل أن وظيفة محور الهاتف Phone Hub تجعل حواسيب كروم بوك تعمل بشكل وثيق مع هواتف أندرويد؛ حيث يتم إعادة توجيه الرسائل من الهاتف الذكي المقترن إلى جهاز اللابتوب، كما يمكن الرد على هذه الرسائل من حواسيب كروم بوك، علاوة على أنه يمكن نقل آخر موقعين ويب تم استدعاؤهما على الهاتف الذكي إلى الشاشة الكبيرة بنقرة بسيطة.

ولتسهيل مهمة العمل أثناء التنقل فإنه يتم تفعيل نقطة الوصول إلى الإنترنت Hotspot بالهاتف الذكي من جهاز كروم بوك مباشرة، ومن ضمن الوظائف العملية للمستخدم، الذي ينسى مكان الهاتف الذكي، فإنه يمكن لوظيفة Phone Hub تحديد مكان الهاتف الذكي بنقرة بسيطة، مع تشغيل وظيفة الرنين لتسهيل مهمة العثور على الهاتف الذكي.

وظيفة Wi-Fi Sync

أعلنت جوجل عن توسيع وظائف مزامنة شبكة الواي فاي، فعلى غرار نظام تشغيل أبل "آي أو إس"، فإن أجهزة كروم بوك ستتمكن مستقبلا من الوصول إلى جميع شبكات الواي فاي، والتي يتم استخدامها بواسطة هاتف ذكي أو حاسوب لوحي أو جهاز كروم بوك يعتمد على نفس حساب جوجل، وعندئذ لا يتطلب الأمر تسجيل الدخول في كل جهاز على حدة.

وظيفة Nearby Share

تتيح وظيفة Nearby Share المتوفرة بالفعل في هواتف أندرويد الجديدة لحواسيب كروم بوك إمكانية استقبال الملفات لاسلكيا من الأجهزة في النطاق القريب، ولم يعد المستخدم مضطرا لإرسال الملفات عن طريق البريد الإلكتروني، ويمكن لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو إس" مشاركة البيانات بشكل محلي عن طريق وظيفة AirDrop.

أدوات العمل اليومي

تقوم الحافظة الجديدة بنظام التشغيل "كروم أو إس" بتخزين خمسة عناصر، والتي يمكن لصقها على حدة أو مجمعة، كما يتوافر من خلال النطاق Tote الجديد موقع مركزي للتنزيلات ولقطات الشاشة والملفات الأخرى، ويتمكن المستخدم هنا من تثبيت الملفات لأحد المشروعات أو إتاحتها بسرعة للآخرين.

وتعمل وظيفة الإجابات السريعة على استدعاء المعلومات مثل التعريفات أو الترجمات من وظيفة بحث جوجل مباشرة، كما يمكن إجراء التحويلات.

وبالنسبة للعروض التقديمية أو عرض مقاطع الفيديو فإن نظام التشغيل "كروم أو إس" الجديد يتضمن أداة جديدة لتسجيل الشاشة، والتي تتيح إمكانية إنشاء لقطات شاشة أو سلسلة من مقاطع الفيديو الأطول، سواء كان يتم تسجيل الشاشة بأكملها أو جزء منها، ويتم تخزين التسجيلات في مجلد الوصول السريع مباشرة ويمكن تحريرها أيضا.