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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسعار ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 10 Series في مصر

الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365

تستعد السوق المصرية لاستقبال أحدث هواتف شاومي الصينية "Redmi Note 10 Series"، والتي تأتي استكمالا للسلسلة السابقة "Redmi Note 9".



الهاتف هذه المرة يأتي مع تطوير ملحوظ ومعالجة أهم العيوب التي كان يفتقد إليها الإصدار السابق، حيث نرى في سلسلة الـRedmi شاشة "اموليد" مع بطارية كبيرة السعة مع شحن 33 واطا.

ويقدم "Redmi Note 10 Series" حزمة مزايا، حيث يتوفر الهاتف بألوان الأسود والأبيض والأخضر.

أبرز المواصفات

يأتي الهاتف بأبعاد 160.46×74.5×8.3 ملم مع وزن 178.8 جرام، يدعم شريحتين اتصال من نوع "Nano Sim"، ويناسب شبكات الاتصال بدءا من الجيل الثالث حتى الرابع.

وتم تقديم "ريدمي نوت 10" بظهر من البلاستيك، وطارد لبقع الماء الخفيفة جداً بشهادة "IP53"، والشاشة تأتي على شكل الثقب وتأتي من نوع "Super AMOLED" بمساحة 6.43 بوصة بجودة "FHD+" وبدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 409 بكسلات لكل بوصة مع وجود طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع "Corning Gorilla Glass" الجيل الثالث.

وتعد الشاشة أحد أفضل الشاشات المتوفرة في الفئة المتوسطة بتلك الدقة وتدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف سواء أثناء مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب.

وتم تدعيم الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة شاومي الأحدث "MIUI 12"، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 33 واطا.

ذاكرة الهاتف

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية، إذ أن الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت من نوع "UFS 2.2"، مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت من نوع "LPDDR4x".

أما الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع "UFS 2.2" مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت من نوع "LPDDR4x".

في حين يأتي الإصدار الثالث بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع "UFS "2.2، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع "LPDDR4x".

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى 512 جيجا بايت في منفذ منفصل.

أداء الهاتف

يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكم من نوع "Snapdragon 678" بتكنولوجيا الـ11 نانو مع معالج رسومي من نوع "Adreno 612".

الكاميرا

وفيما يتعلق بالكاميرا، فإن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة "F/2.5".

أما الخلفية فتأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة "F/1.8"، وهي الكاميرا الأساسية للهاتف وتأتي بمستشعر من نوع "Sony IMX582".

وتبلغ دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة "F/2.2" وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع، أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة "F/2.4"، وهي الخاصة بالتصوير الماكرو.

وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة "F/2.4"، وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع "ليد فلاش".

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـK4 بدقة 2160 بكسلا بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة الـFHD بدقة 1080 بكسلا بمعدل التقاط 30 و60 إطارا في الثانية.

من جانب آخر، السماعات الخارجية تأتي مدعومة بالصوت الاستيريو لتحصل بذلك على تجربة مميزة جدا.

الأمان

وفيما يتعلق بالأمان، فتم تزويد "Redmi Note 10 Series" بمستشعر البصمة، ويأتي مدمج بزر الطاقة، إلى جانب دعم خاصية "Face Unlock" لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

من جانب آخر، يدعم الهاتف خاصية "IR Blaster" التي تتيح التحكم في الأجهزة الكهربائية.

أسعار ريدمي نوت 10

يبدأ سعر الهاتف "Redmi Note 10 Pro" للإصدار الذي يضم ذاكرة تبلغ 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام نحو 280 دولارا ما يعادل 4400 جنيه مصري.

ويأتي بسعر 300 دولار أو 4700 جنيه للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.

أما الإصدار المدعوم بذاكرة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، فيبلغ سعره 330 دولارا ما يعادل 5190 جنيها مصريا.