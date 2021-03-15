شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الخليج تصل لـ1148924 والوفيات ترتفع لـ9618 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 348 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (382407) حالات، من بينها (3137) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (555) حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين، إلى (372703) حالات بإضافة (247) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6567) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.

وأكدت الصحة أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 7912544 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2097533 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ29418997 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14314737) فحصًا مخبريًا دقيقًا.



كورونا في السعودية

وسجلت الكويت الأحد 1063 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 209523 حالة في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1172 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 209 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصالبتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللآزمة 14179 حالة, داعيًا الجميع بالمداومة على اتخاذ سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد الجسدي.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1390 حالة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 194172 حالة.



كورونا في الكويت

فيما سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1992 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 426,397 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,395 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 405,647 حالة.



كورونا في الإمارات

أما في البحرين فقالت وزارة الصحة، إن الفحوصات التي بلغ عددها 16172، أظهرت تسجيل 597 حالة قائمة جديدة منها 224 حالة لعمالة وافدة، و 349 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 24 حالة قادمة من الخارج،

وأضافت الصحة البحرينية في بيان، أنه تم تسجيل تعافي 696 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 124367، ليصل إجمالي الإصابات 130 الف و597 والوفيات 484.

وأعلنت أن عدد الحالات القائمة تحت العناية 58 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 114 حالة في حين أن 6092 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 6150 حالة.