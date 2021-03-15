«النمر» يحذر من زيادة جرعات «فيتامين د».. أضرار خطيرة بشرايين القلب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، من خطورة تناول جرعات زائدة من “فيتامين د”.
وقال “النمر” عبر حسابه الموثق على موقع “تويتر”: “تحذير.. تكلسات شديدة في شرايين القلب بسبب إدمان تناول جرعات عالية من «فيتامين د» ، كان تركيزه ١٨٠ نانوجرام/دسل لفترات طويله وعمر المريض ٣٥ سنة وأتى بكتمه وألم في الصدر”.
ونصح أستاذ أمراض القلب الجميع بقوله: “لا تأخذ «فيتامين د» إلا بوصفة طبيب؛ وتابع مستواه في الدم بدقة”.
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