التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" تجاه خميس مشيط

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل التلفزيون الرسمي عن التحالف قوله، "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".



© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

وأضاف التحالف، "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

وتابع التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدني".

على جانب آخر، ذكرت الدفاع اليمنية، أن "الجيش أسقط طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين خلال تحليقها في سماء جبهة الجدعان شمال غربي مأرب"، مشيرة إلى "أنه تبين بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع".

وتكثف "أنصار الله" في الفترة الأخيرة هجماتها ضد السعودية باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، مما ألحق أضرار بالمنشآت النفطية بالمملكة في الآونة الأخيرة.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر عام 2014.