السعودية تعيّن وزيرًا جديدًا للحج والعمرة

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الرياض: عيّن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجمعة وزيرا جديدا للحج والعمرة، بعد أشهر من تنظيم أصغر حج في التاريخ الحديث بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن أمر ملكي أنّ العاهل السعودي أعفى الوزير محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه.

وأوضحت أن القرار يشمل تكليف عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة.

وأواخر تموز/يوليو الفائت، نظمت المملكة الغنية بالنفط أصغر موسم حج في التاريخ الحديث على خلفية الأزمة الصحية العالمية.

وسمح لما يصل إلى 10 آلاف مسلم من المقيمين في السعودية بالمشاركة في المناسك المقدسة، في انخفاض حاد من 2,5 مليون حاج من ارجاء العالم في العام 2019.

ولا يزال من غير الواضح عدد الحجاج الذين ستسمح لهم المملكة بالمشاركة في موسم الحج هذا العام، فيما تتواصل تداعيات الجائحة عالميا.

وذكرت صحيفة عكاظ الحكومية أنّ فقط من تلقوا اللقاح ضد كوفيد-19 سيسمح لهم بالحج هذا العام.

وأشارت إلى تعميم من وزارة الصحة جاء فيه أن تلقي اللقاح "سيكون من ضمن الشروط الرئيسية" للحج.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الفائت، فتحت السعودية المسجد الحرام في مكة أمام المصلين للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، كما استأنفت مناسك العمرة، مع تخفيف سلطات المملكة للقيود المفروضة للحد من جائحة كوفيد-19.

وتجذب العمرة، التي يمكن أداؤها في أي وقت طوال العام، ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام ولكن تم تعليقها في آذار/مارس الماضي في إطار إجراءات احترازية غير مسبوقة اتُخذت للحدّ من تفشّي الجائحة.

وفي قرار ملكيّ منفصل، عيّن العاهل السعودي عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني، فيما تستعد المملكة لإنهاء القيود على السفر لمواطنيها وإعادة فتح حدودها بداء من 17 أيار/مايو.