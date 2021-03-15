اليمن: ميليشيا الحوثي تدفن ضحايا مجزرة المهاجرين بصنعاء استباقا لتشكيل لجان دولية

الكويت - هبة التوبجي - حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بدفن ضحايا محرقة المهاجرين الأفارقة في مقبرة مستحدثة بأحد ضواحي صنعاء دون استيفاء بياناتهم الشخصية واستكمال التحقيقات استباقا لتشكيل لجان دولية للتحقيق في الحادثة.

حيث قال الإرياني عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “نحذر من قيام مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بدفن العشرات من ضحايا محرقة المهاجرين الأفارقة،بشكل عشوائي في مقبرة مستحدثة بأحد ضواحي العاصمة المختطفة صنعاء، دون استيفاء بياناتهم الشخصية واستكمال التحقيقات،استباقا لتشكيل لجان دولية للتحقيق في الحادثة والكشف عن ملابساتها”.

وأضاف الإرياني “محاولات مليشيا الحوثي دفن القضية وإغلاق الملف عبر الدفع بإجراءات شكلية، يؤكد تورطها في جريمة الإبادة الجماعية لمهاجرين افارقة، رفضوا الالتحاق بجبهات القتال او دفع فدى مالية، والاخطر هو مساعيها استثمار الحادثة لجني مكاسب مادية تحت مبرر معالجة الضحايا وتوفير مراكز إيواء مناسبة”. وفقا لـ”العربية”

واختتم الإرياني تصريحه بالقول “نجدد المطالبة بتحقيق دولي محايد وشفاف لكشف تفاصيل الجريمة ومحاسبة المتورطين، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تجنيد اللاجئين والمهاجرين الافارقة واستغلالهم في أعمال حربية، وإطلاق المحتجزين احتراما لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة”.