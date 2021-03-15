«الزعاق» يتوقع موعد استقرار الطقس بعد العاصفة الغبارية (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الدكتور خالد الزعاق، خبير الفلك، موعد استقرار الأجواء المناخية بعد العاصفة الرملية التي ضربت المملكة.
وقال “الزعاق”: “الموجة الغبارية التي عشناها طوال الثلاثة أيام المنصرمة انتهت، وتلاشت ونعيش الآن على آثارها، وإن كان ما نشوف الشمس صافية لأن الغبار انطلق وارتفع من طبقات الجو الدنيا الملامسة لنا إلى طبقات الجو العليا” .
وأوضح: ” لن تستقر الأجواء حتى يتمكن فصل الصيف من المنظومة المناخية، وهذا لا يكون إلا في موسم الكنة أي في منتصف شهر رمضان” .
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