وزير الخارجية المصري يتحدث عن "رسائل إيجابية" من قطر لاستعادة العلاقات

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن شكري قوله "إن هناك سعي لتنفيذ ما جاء في قمة العلا بعد سنوات القطيعة بين الرباعي العربي وقطر".

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جاءت تصريحات شكري، تعليقا على أسئلة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب حول التزام قطر بالاتفاق، والتي أضاف خلالها قائلا: "أن مكونات ذلك هو تنفيذ الالتزامات الواقعة علينا ونتوقع من قطر تنفيذ التزاماتها".

وأضاف وزير الخارجية المصري، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد، أن لجنة متابعة الاتفاق تراجع العناصر والالتزامات في هذا الشأن، ومن المبكر الحكم بشكل نهائي على نتائج القمة لأنها قيد المراجعة والمداولة والتقييم، موضحا أنه إذا لم يوجد التزام سندخل صفحة أخرى.

وتابع: "العلاقات مع الأشقاء العرب تنتهج سياسة الشراكة وهذا المنهج من كافة الأشقاء ونتطلع لتفعيل الالتزامات القائمة، وهناك رسالة إيجابية من الأشقاء في قطر بأنهم يرغبون وعازمون على استعادة زخم العلاقة في كافة النواحي السياسية والاقتصادية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة والقاهرة حريصتان على عودة العلاقات الثنائية قوية ومتينة كما كانت، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من القطيعة.

وأوضح الوزير القطري، الذي ترأس وفد بلاده إلى اجتماعات الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية خلال مؤتمر صحافي مع أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط بالقاهرة، أن مصر وقطر تسعيان نحو عودة العلاقات بين البلدين وأن تكون "قوية ومتينة".