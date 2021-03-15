الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة إيرانية ومقتل 45 من "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، عن قائد عسكري لم يذكر اسمه، أن "قوات الجيش شنت هجوما على مواقع الحوثيين في جبهة المشجح بمديرية صرواح غربي مأرب، تمكنت خلاله من تحرير مواقع استراتيجية".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل 45 من الحوثيين وجرح آخرين، واستعادة كميات من الأسلحة".

في سياق متصل، ذكرت الدفاع اليمنية، أن

"الجيش أسقط طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين خلال تحليقها في سماء جبهة الجدعان شمال غربي مأرب"، مشيرة إلى "أنه تبين بعد فحص حطامهاأنها إيرانية الصنع".

والثلاثاء الماضي، أعلنت القوات الحكومية مقتل 71 من جماعة الحوثيين وإصابة آخرين، في معارك واستهداف نفذته في جبهة المشجح غربي مأرب.

واستعادت القوات الحكومية، الاثنين الماضي، مواقع من قبضة جماعة الحوثيين في منطقة محزام جبهة ماس شمال غربي مأرب، إثر هجوم معاكس، أوقع العشرات من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح، حسب الجيش اليمني.



وتشهد محافظة مأرب قتالا محتدما بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، عقب إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.