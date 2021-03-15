شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن حصول 137 ألف شخص على الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردنية، أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 137 ألفا و399 شخصا.

وأشارت الخلية - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إلى أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 48 ألفا و362 شخصا حتى اليوم الأحد.

وأوضحت الخلية أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا تخطى حاجز النصف مليون شخص، حيث بلغ 504 آلاف و193 شخصا.