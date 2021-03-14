شكرا لقرائتكم خبر عن المياه الوطنية: غرامة التوصيلات غير النظامية تصل لـ 50 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت شركة المياه الوطنية، الجميع من اللجوء للتوصيلات غير النظامية، حيث يعد ذلك مخالفة تستدعي فرض غرامة على المخالفين.

وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن التوصيلات غير النظامية؛ مخالفة تُعرِّضك للغرامة”.

وأضافت المياه الوطنية: “أن مثل هذه الممارسات والتعديات تمثل تجاوزاً للحقوق العامة، موضحة أن تمديد توصيلات غير نظامية إلى عقارك، مخالفة لنظام حماية المرافق العامة ويعرضك لغرامة تصل إلى 50 ألف ريال”.