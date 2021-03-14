شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحساسية المفرطة من موانع أخذ لقاح كورونا؟.. «الصحة تجيب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة‬⁩ أن الحساسية المفرطة ليست من موانع أخذ لقاح ‫كورونا‬⁩، طالما أن الشخص ليس لديه حساسية من اللقاح نفسه.

وشدد المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي خلال مؤتمر مستجدات كورونا اليوم الأحد، على ضرورة استكمال مدة الحجر الصحي عند المخالطة بأحد مصابي كورونا.

وأضاف “العبدالعالي” إن اللقاحات آمنة ولم يتم تعليق أي لقاح تم اعتماده في المملكة، معلنة أن الجرعات المعطاة من اللقاحات بلغت أكثر من مليونين و 100 ألف جرعة.

وأوضح أن تعليق عدة دول أوروبية للقاح استرازينيكا خطوة احترازية للتأكد منه، مشدداً على أن اللقاح آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده.