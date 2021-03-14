شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأحد.. عوالق ترابية تعوق الرؤية في عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة بمختلف مناطق المملكة، غداً الأحد.

وتوقعت الأرصاد في تقريرها اليومي استمرار تدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتوقعت الأرصاد أن يشهد رياح سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعه 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة.

وفيما يخص ارتفاع الموج، توقعت الأرصاد أن يكون من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، فيما يكون متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن الخليج العربي يشهد رياح سطحية شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف، وتكون حالة الموج متوسطة.