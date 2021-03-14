"أنصار الله" تغلق مطار صنعاء أمام رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، عن وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد طالب جبل، قوله إن "مطار صنعاء الدولي غير قادر على استمرار توفير الخدمات الملاحية لطائرات الأمم المتحدة، نتيجة نفاد المشتقات النفطية".

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

وأضاف أنهم مضطرون لإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية نتيجة عدم قدرة المطار على توفير الكميات الضرورية من المشتقات النفطية لتشغيله واستقبال الرحلات.

وأوضح أن المطار غير قادر على تشغيل مولدات الكهرباء وعربات الإطفاء والأجهزة والمعدات، الخاصة بتقديم الخدمات للطائرات الأممية والمنظمات الإنسانية والإغاثية التي تصل وتغادر المطار بشكل يومي.

وذكر المسؤول اليمني أن

المطار يواجه منذ أكثر من شهرين صعوبة بالغة في توفير احتياجاته من المشتقات النفطية الضرورية.

وأردف بالقول: "تضرر الحركة والنشاط العام في اليمن ومنها الملاحة الجوية في مطار صنعاء، بمنع تحالف العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي)، دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة".

وحمّل وكيل هيئة الطيران المدني بصنعاء، التحالف العربي "المسؤولية الكاملة عن إغلاق المطار أمام الرحلات الأممية وتوقف الخدمات فيه".

يفرض التحالف العربي، منذ التاسع من آب/ أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.

وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.