الحكومة المصرية تعلن أخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المجلس في بيان نشره على حسابه بموقع "فيسبوك"، إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، اليوم، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن.

وقدم شعراوى، عرضا حول جهود المحافظات في هذا الإطار، والإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها تيسيرا على المواطنين الراغبين في إتمام إجراءات التصالح.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح، فضلا عن مد فترة العمل بقانون التصالح لعدة مرات تنتهي في 31 مارس/ آذار الجاري.