إصابة عماد حسين عضو "الشيوخ" المصري بفيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وتابع: "اعذورني مقدما فلن أكون قادرا على الرد على الاتصالات الهاتفية، حتي تمر هذه المحنة بسلام وبأقل الأضرار، خلوا بالكم من نفسكم، الصحة شئ مهم جدا لا ندركه إلا عندما نفقده".

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن حسين قوله على موقع فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل. والحمد لله على كل شيء، أصبت أنا وزوجتي نهال لطفي وأولادي بكورونا، نحتاج منكم جميعا الدعوات القلبية الخالصة بالشفاء".

في سياق متصل، توفيت الإعلامية المصرية، ملك إسماعيل، بعد أيام من وجودها بمستشفى كوبري القبة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في رسالة عبر "فيسبوك"، رحيلها وقال: إن "مصر فقدت إعلامية كبيرة ورمزا من رموز الإعلام المصري والعربي".

وكانت الراحلة قد عانت من ضيق تنفس وقصور في وظائف الكلى، كما سبق وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر رئاسي بنقلها إلى المستشفى.