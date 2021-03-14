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بهذه النصائح... تجنب زيادة الوزن عند تناول أدوية الكورتيزون

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن أخصائية التغذية روان وزني أن الأطباء يتجهون إلى وصف أدوية الكورتيزون للمرضى، بالتزامن مع وباء المستجد.

© AFP 2021 / RYAD KRAMDI

وأشارت إلى أن علاج المشاكل الصحية بالكورتيزون، يؤدي إلى تداعيات صحية أخرى منها ما يتعلق بالوزن.

ولمواجهة الآثار الجانبية لأدوية الكورتيزون على الجسم، قدمت وزني هذه النصائح:

تقليل كمية الصوديوم المستهلكة خلال اليوم، خاصة وأن كثرتها تسبب احتباس المزيد من السوائل في الجسم.

تجنب السكر الأبيض، وذلك من أجل تفادي مشكلة احتباس السوائل وزيادة الوزن أيضا.

الإكثار من تناول معدن البوتاسيوم المتوفر في الموز، والافوكادو، والبطاطا الحلوة، والمشمش المجفف، والطماطم، والفاصوليا، والسالمون والزبادي.

الحرص على تناول الخضار والفواكه من أجل تحقيق شعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.

للتخفيف من حدة الشعور بالجوع، يمكن تقسيم الوجبات الغذائية إلى ٦ وجبات صغيرة على مدار اليوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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