بسبب الصين... حمد بن جاسم يتوقع ضغوطا أمريكية على دول الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن جاسم على حسابه بموقع تويتر، اليوم الأحد: "تركز الإدارة الأمريكية الجديدة جهودها لإبطاء نمو الاقتصاد والتكنولوجيا الصينية، فهي تدرك أن التنين الصيني سيتجاوز في سنوات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة أمريكا، ليحتل الاقتصاد الصيني المرتبة الأولى في العالم".

​وأضاف رئيس الوزراء القطري السابق: "نحن في منطقتنا الخليجية لا بد أن تطالنا بعض حرارة هذه الحرب الاقتصادية بين العملاقين لأن الولايات المتحدة ستضغط بكل الوسائل علينا كي لا نطور التعاون الاقتصادي والعسكري مع الصين".

وفيما يتعلق بروسيا، قال بن جاسم: "هي بالنسبة لأمريكا مهمة من حيث كونها منافسا عسكريا لا يستهان به، وسوف تعمل واشنطن كذلك على منع أي نفوذ عسكري روسي في منطقتنا أو ابقائه في أضيق الحدود".

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وتابع قائلا: "مع أنني أظن أن روسيا لا توازي في اعتبارات أمريكا أهمية الصين خصما ومنافسا وخاصة من الناحية الاقتصادية وما يترتب عليها من تبعات".

ورأى المسئول القطري السابق أنه: "من المهم أن يكون لدى دولنا وعي عميق ونظرة ثاقبة تدرك وتستوعب المشهد العالمي المقبل بكل تفاصيله وتعقيداته للاستفادة من هذا الوضع".

وشدد على أن هذه "المتغيرات قد تفرض واقعا جديدا وتحديات صعبة على المنطقة فهل نحن مستعدون أو هل سنكون مستعدين؟".