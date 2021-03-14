دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" بأن "عدداً كبيراً من الصواريخ المجهولة، استهدفت مساء اليوم الأحد، سوق المحروقات الرئيسي الواقع قرب قرية "الحمران" جنوب منطقة جرابلس، ما أسفر عن حدوث انفجارات ضخمة هزت أنحاء المنطقة جراء انفجار عدد كبير من الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق، وعددا من مصافي "حرّاقات" تكرير النفط غير الشرعية التابعة للمسلحين الموالين لتركيا.

© Sputnik . Zahir Tahan ضربات صاروخية ثقيلة تستهدف مستودعات النفط السوري المسروق شمال حلب

وتسبب الاستهداف الصاروخي بوقوع عدد كبير من القتلى والجرحى الذين كانوا متواجدين في سوق المحروقات، كما أدى بالنتيجة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة، واندلاع حرائق كبيرة امتدت على مساحات واسعة في السوق ومحيطه.

وعقب وقت قصير من الضربة الصاروخية التي استهدفت سوق المحروقات في "الحمران"، تعرض موقع التجمع الرئيسي لـ"حراقات" تكرير النفط غير الشرعية التابعة للفصائل التركمانية الموالية لتركيا في محيط قرية "ترحين" بريف منطقة الباب، لاستهداف مماثل تم عبر عدد من الصواريخ التي سقطت مباشرة في موقع تجمع "الحراقات" مؤديةً إلى حدوث انفجارات ضخمة، سُمع دويها في أنحاء مختلفة من منطقة الباب.

كما أدت ضربة "ترحين" إلى اندلاع موجة واسعة من الحرائق، في حين أكدت مصادر لـ"سبوتنيك" من ريف الباب، بأن الضربة أسفرت عن تدمير عدد كبير من "الحراقات" الجديدة التي أنشأها مسلحو تركيا مؤخراً بشكل كامل.

© Sputnik . Zahir Tahan ضربات صاروخية ثقيلة تستهدف مستودعات النفط السوري المسروق شمال حلب2

وفي أعقاب الضربتين، سادت حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق بين مسلحي الفصائل التابعة لتركيا في منطقتي جرابلس والباب، حيث سارعوا إلى إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط الموقعين المستهدفين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق الناجمة عن الاستهداف، كما فرضوا طوقاً أمنياً كاملاً حول الموقعين. ولم تعرف الحصيلة النهائية لضربتي "ترحين" و"الحمران".