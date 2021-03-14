شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة»: إيقاف 241 مواطناً ومقيماً في 5 وزارات بسبب الرشوة والتزوير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن التحقيق مع 757 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 241 مواطناً ومقيماً.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن من الموقوفين موظفين من وزارات (الداخلية، الصحة، الشئون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي.

وأكدت الهيئة أن الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وشددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على مواصلة حماية المال العام والحفاظ عليه.