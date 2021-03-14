شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن على متن طائرة بعد إصابته بأزمة قلبية خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توُفي مواطن على طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران” مساء أمس السبت، في رحلة من مدينة أسوان إلى القاهرة؛ متأثراً بإصابته بأزمة قلبية قبيل الهبوط.
وتلقى برج المراقبة في مطار القاهرة إخطاراً من قائد الرحلة رقم 85 القادمة من أسوان عن حالة طارئة في الطائرة، وطلب ضرورة وجود الطبيب للكشف على الراكب سعودي الجنسية.
وذكرت تقارير أن الراكب المواطن يبلغ من العمر 71 عاماً، وتوفي في الطائرة؛ بسبب أزمة قلبية.
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