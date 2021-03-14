شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح ضوابط ارتداء «خوذة الرأس» أثناء قيادة الدراجة الآلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة لقائدي الدراجات الآلية، تتعلق بشروط ومواصفات وضوابط ارتداء خوذة الرأس. وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “قبل قيادة دراجتك الآلية؛ تأكد من ارتدائك خوذة رأس مطابِقة لنظام المرور”. ⁧وتضمنت النصائح ما يلي: • ترتدي الخوذة بطريقة صحيحة ومحكمة. • الخوذة لا تحجب رؤيتك أثناء القيادة. • تصميم الخوذة متوافق مع متطلبات السلامة.

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