شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الطقس يتوقعون حالة «ربيعية» تؤثر على أجواء المملكة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يتوقع خبراء الطقس حالة جوية ربيعية، تؤثر على أجزاء واسعة من المملكة، تبدأ من 23 مارس الجاري وتستمر عدة أيام، وفقا لـ”العربية”.

توقعات طقس الغد

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة، استمرار تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعه 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، بينما حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.